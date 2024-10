Anderlecht : une enquête ouverte pour le bébé d’un an tombé d’une fenêtre

Un bébé d’environ un an est tombé vendredi soir d’une fenêtre au deuxième étage d’une maison à Anderlecht. Il a été hospitalisé dans un état grave. Le parquet a ouvert une enquête, comme c’est habituellement le cas lorsque survient ce type d’accident, mais il insiste sur le fait que cela n’induit pas automatiquement que l’enfant a été maltraité ou a été victime d’une tentative d’homicide.

“Vendredi 18 octobre vers 18h00, une patrouille de la zone de police de Bruxelles-Midi a été appelée rue Haberman à Anderlecht pour un enfant tombé du deuxième étage d’une maison”, a expliqué le parquet. “La patrouille est arrivée sur les lieux quelques secondes après l’arrivée d’une ambulance et du SMUR.

Les parents de l’enfant, ainsi qu’un témoin qui avait prodigué les premiers soins, étaient également présents.” La victime, âgée d’environ un an, a été transférée à l’hôpital Érasme à Anderlecht dans un état grave. “Le parquet de Bruxelles a été informé des faits et a ouvert une enquête pour coups et blessures involontaires”, a-t-il indiqué. “L’enquête déterminera les causes des blessures de l’enfant et si les faits ont eu lieu par défaut de prévoyance ou de précautions dans le chef des responsables parentaux.”

