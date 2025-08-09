Anderlecht : un professeur de religion orthodoxe licencié après des messages à caractère sexuel envoyés à une élève

Un professeur de religion orthodoxe, employé à temps partiel dans plusieurs établissements à Anderlecht, a été licencié par la commune après avoir adressé des messages à caractère sexuel à une élève de quatrième secondaire, rapporte la RTBF. La mère de l’adolescente a découvert les faits en avril 2024 et a porté plainte à la police.

Un premier “message d’amour” avait été envoyé en décembre 2023. Pensant à une erreur, la mère avait demandé à sa fille de bloquer le numéro. Le professeur a ensuite annoncé qu’il communiquerait via WhatsApp, obligeant l’adolescente à le débloquer. Elle a alors reçu de nouveaux messages, dont des poèmes d’amour en français et en roumain, une photo de deux personnes qui s’embrassent et un message à connotation sexuelle. Un incident aurait aussi eu lieu en classe, lorsque l’enseignant lui aurait proposé de l’accompagner aux toilettes.

La commune l’a immédiatement écarté pour “attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers des élèves“, avant de le suspendre puis, fin septembre 2024, de prononcer une démission disciplinaire. Bien qu’il ne présente pas d’antécédents disciplinaires, les autorités ont estimé que les faits étaient de nature à rompre la confiance des parents et à nuire à la réputation de l’établissement.

Le professeur a contesté son licenciement devant une chambre de recours, puis devant le Conseil d’État, invoquant notamment une violation de ses droits de la défense, la présomption d’innocence et un problème de traduction de ses messages. Le Conseil d’État a rejeté ses arguments, considérant que l’enquête avait été menée à charge et à décharge, et que la gravité des faits justifiait la rupture définitive de la collaboration.

