Anderlecht se pare des couleurs de la Pride pendant tout le mois de mai

Anderlecht affiche son soutien à la communauté LGBTQIA+ à l’occasion du mois des fiertés. Durant tout le mois de mai, le drapeau arc-en-ciel flottera au fronton de la maison communale, place du Conseil.

Pour la commune, ce geste symbolique vise à rappeler que “chaque personne est bienvenue à Anderlecht quel que soit son genre et/ou son orientation sexuelle” et que les discriminations “n’ont pas leur place” sur son territoire.

Cette année marque également les 30 ans de la Pride à Bruxelles. Mais pour les autorités communales, le contexte reste préoccupant. Dans son communiqué, la commune pointe notamment la montée des discours haineux, les reculs observés dans certains pays européens concernant les droits LGBTQIA+, ou encore la multiplication des propos homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux.

“Face aux replis identitaires, il est important que la commune, l’institution la plus proche du citoyen, soit porteuse d’un message en faveur de l’égalité, de la dignité et de la liberté d’être soi-même sans crainte ni menace”, souligne Halina Benmrah.

La commune rappelle également avoir adopté un plan diversité destiné à renforcer l’inclusion au sein de son administration, notamment en matière de genre et d’orientation sexuelle. Plusieurs actions sont menées par le service Égalité des chances et le groupe de travail “Diversité”.

Le bourgmestre Fabrice Cumps insiste lui aussi sur la portée symbolique de cette initiative : “L’homophobie, la biphobie, la transphobie et toute forme de discrimination ne sont pas des opinions mais des délits passibles de poursuites judiciaires.”

Le drapeau LGBTQIA+ restera visible tout au long du mois de mai sur la façade de la maison communale d’Anderlecht.

Rédaction