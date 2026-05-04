Anderlecht nomme Antoine Sibierski au poste de directeur sportif

Anderlecht a trouvé son nouveau directeur sportif en la personne d’Antoine Sibierski.

Le Français de 51 ans arrive de Troyes en France, où il occupait ce même poste, et prend ses fonctions au Parc Astrid “avec effet immédiat”. C’est ainsi que l’a annoncé le RSC Anderlecht dans son communiqué diffusé mercredi. Sibierski succède à Olivier Renard, écarté au début du mois de février dernier.

Milieu offensif pendant sa carrière de joueur, Sibierski a voyagé entre la France (Lille, Auxerre, Nantes, Lens) et l’Angleterre (Manchester City, Newcastle, Wigan, Norwich) avant de raccrocher les crampons en 2009. Directeur du football à Lens en 2012-2013, il a connu une courte expérience en tant qu’assistant puis entraîneur à Châteauroux entre février et juillet 2024. Il a ensuite pris ses fonctions de directeur sportif à Troyes, au sein du City Football Group, jusqu’à son départ pour le RSCA.

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D’après le communiqué anderlechtois, Antoine Sibierski “sera responsable de la politique sportive et de la gestion quotidienne de toutes les équipes professionnelles (équipe première, RSCA Futures et RSCA Women) et dirigera également les départements de Scouting et de Performance.”

Le nouveau directeur sportif sera présenté à la presse mercredi après-midi.

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Belga – Photo : RSCA