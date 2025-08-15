Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Conference League: Anderlecht accède au barrages et affrontera l’AEK Athènes

Anderlecht a partagé 1-1 contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol jeudi en match retour du 3e tour qualificatif de la Conference League de football, le 3e niveau européen, et a validé son ticket pour les barrages avec un score cumulé de 4-1. Au prochain tour, les Bruxellois affronteront les Grecs de l’AEK Athènes ou les Chypriotes de l’Aris Limassol.

C’est avec une avance confortable de trois buts forgée à l’aller que le Sporting d’Anderlecht se déplaçait en Moldavie pour y affronter le Sheriff Tiraspol. Pour autant, les Mauves n’ont pas joué libéré et ont éprouvé beaucoup de difficultés à se montrer dangereux. Les hommes de Besnik Hasi ont hérité d’une première grosse occasion un peu avant la mi-temps, Luiz Vasquez ayant forcé un penalty. Mais Mario Stroeykens a vu son tir passer au-dessus du but (38e).

En seconde période, les Bruxellois ont réussi à se mettre à l’abri après les montées de Kasper Dolberg et Adriano Bertaccini. Ce dernier, après avoir obtenu un corner seul, a donné le cuir à Nathan-Dylan Saliba au premier poteau, lequel reprenait en un temps pour ouvrir la marque (72e, 0-1). En fin de match, Tiraspol a tout de même égalisé, Amarijo Gjoni profitant des largesses de la défense anderlechtoise pour servir Elijah Odebe (89e, 1-1).

Anderlecht n’a pas livré un grand match, mais a assuré l’essentiel : la qualification pour les barrages de la Conference League. Ce sera donc face à l’AEK Athènes. Le match aller aura lieu le 21 août à Anderlecht. Le retour est prévu une semaine plus tard en Grèce.

Le vainqueur se qualifiera pour la phase de groupe et le vaincu quittera déjà la scène européenne.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

15 août 2025 - 11h07
Modifié le 15 août 2025 - 11h13
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales