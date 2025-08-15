Conference League: Anderlecht accède au barrages et affrontera l’AEK Athènes

Anderlecht a partagé 1-1 contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol jeudi en match retour du 3e tour qualificatif de la Conference League de football, le 3e niveau européen, et a validé son ticket pour les barrages avec un score cumulé de 4-1. Au prochain tour, les Bruxellois affronteront les Grecs de l’AEK Athènes ou les Chypriotes de l’Aris Limassol.

C’est avec une avance confortable de trois buts forgée à l’aller que le Sporting d’Anderlecht se déplaçait en Moldavie pour y affronter le Sheriff Tiraspol. Pour autant, les Mauves n’ont pas joué libéré et ont éprouvé beaucoup de difficultés à se montrer dangereux. Les hommes de Besnik Hasi ont hérité d’une première grosse occasion un peu avant la mi-temps, Luiz Vasquez ayant forcé un penalty. Mais Mario Stroeykens a vu son tir passer au-dessus du but (38e).

En seconde période, les Bruxellois ont réussi à se mettre à l’abri après les montées de Kasper Dolberg et Adriano Bertaccini. Ce dernier, après avoir obtenu un corner seul, a donné le cuir à Nathan-Dylan Saliba au premier poteau, lequel reprenait en un temps pour ouvrir la marque (72e, 0-1). En fin de match, Tiraspol a tout de même égalisé, Amarijo Gjoni profitant des largesses de la défense anderlechtoise pour servir Elijah Odebe (89e, 1-1).

Anderlecht n’a pas livré un grand match, mais a assuré l’essentiel : la qualification pour les barrages de la Conference League. Ce sera donc face à l’AEK Athènes. Le match aller aura lieu le 21 août à Anderlecht. Le retour est prévu une semaine plus tard en Grèce.

Le vainqueur se qualifiera pour la phase de groupe et le vaincu quittera déjà la scène européenne.

Belga