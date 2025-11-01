Anderlecht veut étendre le couvre-feu au quartier Résistance

Après Clemenceau, c’est au tour du quartier Résistance, autour de la place de la Résistance et de la rue du Village, d’être soumis à un couvre-feu.

Le bourgmestre Fabrice Cumps a signé une ordonnance de police imposant la fermeture de tous les établissements ouverts au public entre 22h30 et 5h du matin, à partir du 6 novembre. La mesure doit encore être validée lors du prochain conseil communal.

Cette décision fait suite à de nombreuses plaintes de riverains signalant des bagarres, nuisances sonores, consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que des dégradations dans le quartier.

Selon la commune, la majorité des incidents surviennent après 22h, notamment aux abords de cafés, restaurants et commerces de nuit.

Des témoignages évoquent également des consommations de drogue sur les terrasses et des urines ou vomissures dans les immeubles voisins, contribuant à un sentiment d’insécurité croissant.

Comme pour Clemenceau, la mesure est temporaire, valable jusqu’au 6 février 2026, date à laquelle la commune et la zone de police Bruxelles-Midi évalueront son efficacité.

Les commerçants qui ne respecteraient pas le couvre-feu risquent jusqu’à 500 euros d’amende.

Rédaction – Image : Google Street View