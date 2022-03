Anderlecht : le Conseil communal approuve les objectifs du futur Plan Climat

La commune s’engage à réduire ses émissions de 55% d’ici 2030.

À l’instar d’autres communes bruxelloises, comme Schaerbeek par exemple, Anderlecht entend se doter prochainement d’un Plan Climat. Les objectifs de celui-ci ont été validés lors du dernier Conseil communal, annonce ce mardi la commune.

Anderlecht s’aligne ainsi sur les objectifs définis par l’Union européenne, soit une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030, par rapport à 1990. “Non seulement nous comptons contribuer aux objectifs définis au niveau régional, fédéral et européen, mais le plus important c’est que nous allons agir localement pour que chacun respire mieux et dépense moins en matière d’énergie“, indique Allan Neuzy (Ecolo), échevin de la transition écologique.

Cinq objectifs

En vue de son Plan Climat, la commune a défini cinq objectifs stratégiques. On retrouve notamment la neutralité carbone d’ici 2050 (via la réduction des émissions d’ici 2030), une transition juste (avec la réduction des inégalités sociales), une exemplarité des pouvoirs publics (neutralité carbone d’ici 2040 au plus tard pour l’administration), une cohérence avec les autres enjeux environnementaux et une résilience au changement climatique d’ici 2050 (via, par exemple, la prévention des inondations).

Reste que “le plan d’actions à mettre en oeuvre pour répondre à nos ambitions sera élaboré dans le cadre d’une démarche participative. Il est très important pour nous d’avancer ensemble avec les citoyens et l’administration communale“, explique le bourgmestre, Fabrice Cumps (PS).

Ce plan d’actions devrait être validé au mois de novembre prochain.

ArBr – Photo : Belga (archives)