Anderlecht inaugure son nouvel “Espace Aidant Proche”

Ce mercredi 1er octobre, dans le cadre de la Semaine des Aidants Proches, la Commune d’Anderlecht a inauguré son nouvel “Espace Aidant Proche” dans le quartier des Trèfles.

Il s’agit d’une première en Région bruxelloise : ce projet vise à offrir du répit, du soutien psychologique et des solutions pratiques à toutes les personnes qui aident au quotidien un parent âgé, un conjoint, un enfant ou un voisin fragilisé.

Le projet “Espace Aidant Proche” a vu le jour grâce à une collaboration entre la Commune d’Anderlecht et deux partenaires, l’asbl Aidants Proches Bruxelles et l’asbl Jeunes Aidants Proches. “Il fait d’Anderlecht la première commune bruxelloise à lancer un service spécifiquement dédié aux aidants proches, qu’ils soient adultes, adolescents voire même parfois enfants”, précise le communiqué.

► Reportage | “Simple comme une fleur” : 6000 fleurs distribués à Bruxelles pour lutter contre l’isolement des aînés

L’espace propose des rendez-vous réguliers pour souffler, s’informer et rencontrer d’autres aidants. Les inscriptions sont ouvertes à tous. Dans les prochains mois, l’espace proposera des ateliers de bien-être, des séances pratiques sur la manutention, un accompagnement administratif et des informations sur les solutions de garde. Le projet reste évolutif afin que l’offre corresponde réellement aux besoins et à la réalité des aidants.

Rédaction