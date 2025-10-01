“Senior Focus” : un projet destiné à renforcer la sécurité des seniors en situation de fragilité

A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la Ville de Bruxelles a présenté la “Senior Focus” box. Objectif : faire gagner un temps précieux aux services de secours en cas d’urgence grâce à une boîte que l’on met dans le frigo.

À première vue, cette boîte ressemble à une simple boîte à tartines. Mais sa mission est vitale : en cas d’accident ou de malaise à domicile, les secours peuvent immédiatement accéder à des données cruciales du patient en ouvrant le frigo. À l’intérieur se trouvent des formulaires reprenant l’identité, les caractéristiques physiques, les maladies éventuelles et les traitements en cours. Une sticker collée sur la porte du réfrigérateur signale la présence de la boîte.

La box se révèle particulièrement utile si la personne perd connaissance, chute dans l’escalier ou est victime d’un accident. “Avec Senior Focus, nous proposons une solution simple, humaine et accessible pour renforcer la sécurité des aînés. Cette boîte jaune fluo peut paraître banale, mais elle constitue un véritable outil de prévention et de réassurance. Elle illustre parfaitement notre volonté de prendre des mesures concrètes qui s’ancrent dans la réalité quotidienne des seniors et de leurs familles”, explique l’échevine compétente, Clémentine Buggenhout (MR+).

Le bourgmestre Philippe Close (PS) souligne lui aussi l’importance du projet : “Si nous voulons renforcer la sécurité de nos habitants, nous devons rendre les interventions plus efficaces. Grâce à cette initiative, les secours peuvent agir plus rapidement, et les familles sont davantage rassurées.”

