Anderlecht: construction d’un nouveau quartier durable de 466 logements

Le Fonds du Logement prévoit la construction d’un nouveau quartier permettant l’accès à la propriété à un coût raisonnable et avec un cadre de vie de qualité.

Les logements comprendront entre 2, 3 et 4 chambres. “Ils seront proposés aux ménages qui rentrent dans les conditions d’accès au Fonds du Logement, à savoir les ménages à revenus faibles, moyens et modestes. Et comme ces logements vont être construit dans le cadre du programme Alliance Habitat, les ménages pourront aussi différer jusqu’à 30% du prix de vente et donc pourront rembourser sur une plus longue durée”, explique Hélène Tenreira, chargée de communication du Fonds.

En plus des logements, on pourra y trouver une crèche, des espaces de rencontres, des commerces, un salon lavoir ou encore des locaux pour professions libérales.“On a voulu insister sur la mobilité douce dans le projet. On a aussi voulu insister sur la maximalisation des espaces verts. Il y a aussi une gestion des eaux et un minimum des eaux de pluie rejetées vers les égouts et les intérieurs seront végétalisés avec des espaces collectifs et des toitures vertes”, indique Alain Vandevelde, gestionnaire du projet.

“Pas assez de mixité”

Selon la section locale du MR, le projet manquerait toutefois de mixité, considérant qu’à terme trop de logements à caractères sociaux seront centralisés dans une seule et même commune. Son chef de groupe, Gaëtan Van Goidsenhoven fustige: “Il y a une certaine forme d’hypocrisie avec le discours qui dit qu’il faut répartir le logement social à peu près partout, dans toutes les communes et tous les quartiers. On a ici, singulièrement à Anderlecht, une hyper concentration”.