Anas Ben Abdelmoumen demande l’intervention de la Région sur le boulevard du Midi : “Il faut aménager ce territoire”

Anas Ben Abdelmoumen, échevin des Finances et de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

La Ville de Bruxelles organise à nouveau, du 13 au 25 avril, une grande collecte gratuite d’encombrants dans tous les quartiers de la commune. ” C’est l’occasion de faire un bon débarras comme je le dis ! Il faut juste être habitant de la commune et venir se présenter“, se réjouit l’échevin.

Et ce n’est pas la seule action de propreté. Le 23 mars dernier, la Ville de Bruxelles organisait également une grande opération de nettoyage autour de la gare du Midi. Si l’opération a permis de rendre la zone beaucoup plus propre, il reste néanmoins beaucoup de travail… Anas Ben Abdelmoumen demande d’ailleurs que la Région bruxelloise intervienne.

“On fait face à une grosse problématique au niveau de ce boulevard. Que ce soit au niveau du boulevard du Midi jusqu’au boulevard Poincaré. C’est une voie régionale donc moi je n’ai pas une mainmise totale sur cette avenue. C’est pour ça que j’envoie encore un signal fort auprès de la Région. Je demande non seulement à Bruxelles Propreté, avec qui on travaille bien, de nettoyer plus souvent cette avenue; mais je demande aussi à la ministre de la Mobilité [Elke Van den Brandt, ndlr] de faire quelque chose dans cette avenue. Il faut vraiment aménager ce territoire, en concertation avec la Ville de Bruxelles. Pour faire en sorte qu’il y ait un contrôle social et qu’on évite de nettoyer et de faire ce type d’opération“, explique-t-il.

> Opération de contrôle contre les dépôts illégaux sur le boulevard du Midi

Rédaction