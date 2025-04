Amnesty International et l’épouse du professeur Ahmadreza Djalali mobilisés à Bruxelles

L’épouse d’Ahmadreza Djalali, Vida Mehrannia, était présente aux côtés des manifestants pour rappeler que son mari “devrait être chez lui en tant que père, s’occuper de ses patients en tant que médecin, se trouver face à ses étudiants en tant que professeur, et non pas dans la cellule d’une prison iranienne”.

Des militants d’Amnesty International se sont mobilisés jeudi dès 18h00 devant l’ambassade d’Iran, à Bruxelles, afin d’exiger la libération immédiate d’Ahmadreza Djalali, un universitaire irano-suédois et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), condamné à mort et détenu en Iran depuis plusieurs années. Vendredi, cela fera neuf ans que le professeur spécialisé en médecine de catastrophe a été arrêté en Iran.

Au cours de la mobilisation, l’extrait d’un message audio récemment enregistré par Ahmadreza Djalali dans sa prison d’Evin, à Téhéran, a été diffusé. Le professeur y rappelle l’avis rendu par des experts onusiens qui estiment que sa torture, sa détention arbitraire, sa condamnation à mort – sur la base de fausses accusations d’espionnage – sont des actes “inadmissibles qui doivent être condamnés par la communauté internationale dans les termes les plus forts.” “C’est un cauchemar qui semble sans fin pour le docteur Djalali et sa famille”, alerte Carine Thibaut, directrice de la section belge francophone d’Amnesty International. “Depuis neuf ans, il croupit injustement en prison. Et, tout en étant privé des soins médicaux dont il a besoin, il risque chaque jour l’exécution.”

La directrice de la section francophone d’Amnesty International Belgique a insisté sur l’importance de rester “fermes quant à nos exigences”, de ne pas céder au découragement et de continuer à témoigner de la solidarité. “En agissant ensemble, en intensifiant la pression sur les autorités iraniennes et en demeurant aux côtés d’Ahmadreza et de Vida, nous pouvons faire la différence et avancer les choses”, a assuré Carine Thibaut.

Belga