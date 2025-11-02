Ambiance festive et souffle court à l’arrivée du marathon et du semi-marathon de Bruxelles
Après l’effort, la liesse. Sur la place des Palais, transformée en vaste aire d’arrivée, les coureurs de toutes les distances – 7 kilomètres, semi-marathon et marathon – franchissent la ligne dans un mélange d’épuisement et de joie. Près de 20.000 participants ont pris part à cette 20e édition record du Brussels Marathon. À côté des professionnels, des milliers de passionnés côtoient des “coureurs du dimanche” venus seuls, entre amis ou en famille, pour savourer leur exploit personnel.
■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Thomas Craps et Laurence Paciarelli
Une bande son électro anime la fin de course tandis qu’un speaker harangue les participants pour les encourager dans leur dernière ligne droite. Certains arrivent à bout de souffle, d’autres, galvanisés par la foule massée derrière les barrières, trouvent encore la force d’un sprint final. Mais chacun avance à son rythme, sous les applaudissements.
S’il faisait froid au départ, le soleil a fini par se montrer pour réchauffer la plupart des coureurs. Certains marathoniens ont toutefois affronté l’une ou l’autre averse. “Mais ça, quand on court, ça ne change pas grand-chose“, sourit un participant ravi. Beaucoup se hâtent néanmoins de récupérer leur sac, d’enfiler une veste et de rejoindre un café pour se mettre au chaud.
Une fois la médaille autour du cou, les visages s’éclairent. On distribue fruits et barres de céréales, les sourires reprennent le dessus. Nombreux sont ceux qui immortalisent le moment, se photographiant avec le Palais royal en arrière-plan avant de partager leur victoire sur les réseaux sociaux.
Chez les élites, les victoires sont revenues au Kényan Killary Mutai et à la Française Manon Gras, auteurs d’une belle performance sur ce parcours exigeant.
Belga