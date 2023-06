Altercation entre Vincent Van Quickenborne Frank Vandenbroucke : De Croo réagit

La réunion du comité ministériel restreint s’est terminée mercredi soir par un “incident” entre les vice-premiers ministres Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et Frank Vandenbroucke (Vooruit), ce dernier s’étant emporté “verbalement et physiquement”.

Plusieurs sources ont confirmé cette information à l’Agence Belga, bien que la gravité des faits varie selon les versions. Le libéral parle d’un “incident” qu’il “ne prend pas à la légère”, mais souligne qu’il est en discussion à ce sujet avec le socialiste. Ce dernier s’est déjà excusé entre-temps, mais selon son porte-parole, il ne s’est pas passé grand-chose.

Selon plusieurs sources gouvernementales, il s’agissait d’une discussion animée entre les deux ministres sur les suppléments d’honoraires des médecins.

Les versions divergent sur ce qui s’est passé exactement. L’une parle d’“agression verbale et physique” à cause de Vandenbroucke, qui aurait saisi les bras de Van Quickenborne et aurait poussé l’intéressé contre le mur. Une autre source a qualifié cette version d’exagérer : si un bras a été saisi, il n’est pas question d’un corps à corps.

Le porte-parole de M. Vandenbroucke a confirmé qu’il y a eu une discussion au sujet des suppléments d’honoraires. À un moment donné, M. Van Quickenborne s’est levé alors que M. Vandenbroucke était encore en train de parler. Le second s’est également levé lui-même et a attrapé son collègue libéral par le bras. Entre-temps, M. Vandenbroucke s’est excusé.

M. Van Quickenborne a confirmé à l’Agence Belga qu'”il y a eu un incident”, sans donner plus de détails. “Je n’en parlerai pas à la légère. Nous sommes en train d’en discuter”, a-t-il déclaré. Dans le même temps, le libéral estime qu’il est “dans l’intérêt de tous que nous dépassions cet incident et que nous gardions la tête froide”. “Nous sommes confrontés à des semaines de décisions importantes. Réduire les impôts pour les travailleurs, prolonger les centrales nucléaires et réformer les pensions”, a-t-il ajouté

De Croo s’est entretenu avec les deux intéressés

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est entretenu avec les vices-Premiers ministres Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne, individuellement et ensuite collectivement. Un tel incident n’est pas acceptable, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre a dit regretter “profondément” l’incident de mercredi soir. Durant les entretiens avec les vices-Premiers ministres Vooruit et Open Vld, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de conserver des “échanges respectueux et professionnels, y compris lorsque la discussion porte sur des sujets où des divergences de vue existent et sont légitimes”. “L’incident qui s’est déroulé mercredi soir n’est pas acceptable et n’est pas en ligne avec ce que l’on attend d’un comportement respectueux et professionnel à l’égard des autres”, a souligné M. De Croo. “Les personnes impliquées ont indiqué vouloir dépasser cet incident et s’engager à garder la tête froide”, a-t-il précisé.

Avec Belga – Photo : Belga