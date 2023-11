Alexander De Croo se rendra en Israël et Palestine mercredi

Les Premiers ministres belge et espagnol, Alexander De Croo et Pedro Sanchez, mèneront une mission en Israël et dans les Territoires palestiniens de mercredi à vendredi, a annoncé lundi le cabinet du chef de gouvernement belge. Ils s’entretiendront avec des dirigeants politiques, à Jérusalem et à Ramallah, sur la guerre qui sévit à Gaza.

“Ces visites de terrain en Israël et en Palestine doivent permettre d’évaluer l’impact de l’attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre dernier et de discuter de la situation humanitaire à Gaza”, précise un communiqué. L’Espagne assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Elle cédera le relais à la Belgique en janvier. “Par cette mission, les Premiers ministres belge et espagnol souhaitent exprimer leur soutien aux victimes du terrorisme du Hamas, aux otages et à leurs familles, ainsi qu’à la population palestinienne durement touchée par les opérations militaires à Gaza et par l’augmentation de la violence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est”, dit encore le communiqué.

“Les pourparlers sur le terrain se concentreront sur la désescalade de la violence, l’accès de l’aide humanitaire, le respect du droit international humanitaire et la recherche d’une solution politique durable”. “Notre message sera très clair: des mesures doivent être prises maintenant pour que cesse la violence, qu’un accès humanitaire soit possible, que des milliers d’habitants de Gaza puissent recevoir une aide humanitaire, que les centaines d’otages israéliens soient libérés et qu’une solution durable soit élaborée. Les gens doivent s’asseoir autour de la table et la solution à deux Etats doit enfin être mise en oeuvre dans la pratique”, a déclaré M. De Croo à l’Agence Belga en marge de visite d’une exposition.

La Belgique et l’Espagne affichent sur ce sujet une proximité diplomatique. Le 27 octobre, à l’Assemblée générale des Nations-Unies, les deux pays ont soutenu aux côtés de cinq autres Etats de l’UE (dont la France et l’Irlande) une résolution initiée par la Jordanie. Le texte appelle entre autres à une “trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue”, à ce que toutes les parties respectent le droit international et à une aide continue et sans entrave dans la bande de Gaza. Il réclame également à la “libération immédiate et inconditionnelle” de tous les civils détenus en captivité et exige leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain, conformément au droit international. Dès le 26 octobre, la Belgique a fait sien l’appel à “un cessez-le-feu humanitaire”.

“La Belgique a toujours eu une des positions les plus progressistes parmi les pays de l’UE”, a expliqué lundi le directeur Moyen-Orient des Affaires étrangères, Hubert Cooreman, devant la commission des Relations extérieures de la Chambre. Les députés ont entamé il y a dix jours des auditions à propos du conflit entre Israël et le Hamas en vue d’aboutir à une proposition de résolution. Mercredi, alors même que commence la mission des Premiers ministres belge et espagnol, la commission doit reprendre ses travaux sur le texte, sans certitude d’aboutir un accord. Le climat politique sur la question est particulièrement tendu du côté francophone et certains redoutaient un blocage du MR.

Belga – Photo : Belga