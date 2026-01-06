Alerte jaune aux conditions glissantes dans toute la Belgique jusqu’à mardi midi

L’Institut royal météorologique (IRM) émet lundi une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes dans toute la Belgique de 21h00 à 12h00 mardi. Le premier avertissement n’était d’application que jusqu’à 08h00.

Une alerte jaune aux conditions glissantes a été émise mardi par l’Institut royal météorologique (IRM) pour l’ensemble du territoire. Cette dernière restera en vigueur jusqu’à 11h00.

En Ardenne, la journée de mardi débutera sous la grisaille. Ailleurs, des éclaircies souvent larges alterneront avec des passages nuageux, éventuellement encore porteurs de l’une ou l’autre averse hivernale. Au fil des heures, les éclaircies gagneront l’Ardenne et le risque d’averse s’estompera. Les maxima seront compris entre -3°C en Hautes-Fagnes et +3°C à la mer, avec des valeurs proches de 0 ou +1°C dans le centre.

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, à l’approche d’une perturbation, les champs nuageux deviendront plus nombreux depuis l’ouest et pourraient déjà laisser s’échapper quelques flocons. En Ardenne, du brouillard givrant pourrait à nouveau se former. Les premières véritables chutes de neige ne sont toutefois attendues qu’en fin de nuit sur l’ouest. Des gelées seront toujours présentes sur une bonne partie du territoire avec des minima de -8°C en Ardenne à +1°C au littoral.

Belga