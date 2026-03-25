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Alerte à la bombe à la gare du Midi: la police diffuse une photo du colis suspect et lance un appel à témoins

La police et le parquet de Bruxelles sont à la recherche de témoins qui pourraient fournir une description du propriétaire du colis suspect retrouvé lundi soir à Bruxelles-Midi, dans un train en provenance de Charleroi et circulant en direction d’Anvers.

Le colis suspect était un sac en plastique aux tons jaune-vert. Il a été retrouvé dans un porte-bagages de la voiture 32107 du train 4516. Ce train a démarré à 16h25 lundi de la voie 4 de la gare de Charleroi Central, et s’est arrêté à Marchienne-Au-Pont, Luttre, Nivelles et Braine-L’Alleud. Contactée par Belga, la police n’a pas souhaité communiquer le contenu du sac.

► Voir aussi | La gare du Midi évacuée après une double alerte à la bombe

La découverte du sac a engendré l’immobilisation du train et l’évacuation de la gare du Midi. Trois colis suspects découverts à Bruxelles-Midi ont perturbé le trafic ferroviaire dans tout le pays lundi. Au total, les trains ont accumulé 300 heures de retard. La SNCB a dû annuler 300 trains également.

Quiconque détenant des informations pertinentes peut contacter les autorités au numéro gratuit 08 30 300 ou à l’adresse mail suivante : avisderecherche@police.belgium.eu.

Belga – Photo : Police

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