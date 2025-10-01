Passer la navigation
Alerte à la bombe à Brussels Airport : les légères perturbations sont terminées

Une alerte à la bombe dans un avion a été lancée ce mercredi matin à Brussels Airport. 

Une alerte à la bombe a été signalée mercredi matin au sujet d’un avion à Brussels Airport, ont indiqué l’aéroport et la police fédérale, confirmant une information de la VRT. L’appareil, qui était censé décoller pour Berlin, était en train d’être vérifié vers midi. Une piste a dû être brièvement bloquée et trois vols ont été déviés.

L’aéroport national a été prévenu d’une menace potentielle par la police fédérale.

Les passagers et l’équipage ont été évacués de l’avion et mis en sécurité pour que celui-ci puisse être fouillé. “Nous avons dû brièvement bloquer une piste et trois vols ont été déviés. Les perturbations sont déjà finies”, précise Brussels Airport.

L’avion concernant est un Airbus A220 de Brussels Airlines qui devait voler vers Berlin (SN2581). Il a été déplacé dans un endroit isolé de l’aéroport pour être fouillé. Des fouilles qui n’ont rien données.

Belga

01 octobre 2025 - 12h08
Modifié le 01 octobre 2025 - 13h04
 

