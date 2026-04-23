Aldi envisage d’ouvrir ses supermarchés le dimanche: “Les syndicats ont quitté la réunion aussitôt”

Aldi veut ouvrir les dimanches: les syndicats dénoncent le non-respect de la concertation.

Aldi a annoncé jeudi aux syndicats son intention d’ouvrir les dimanches et a envoyé simultanément des cadres dans les différents magasins du groupe pour en faire part au personnel, a annoncé à Belga Myriam Delmée, présidente du Setca. “Les syndicats ont quitté la réunion aussitôt car il est hors de question d’avancer sur ces questions si le climat n’est pas serein, et sans respect de la concertation sociale“, déplore-t-elle.

“Aldi nous a indiqué que les chiffres ne sont pas bons et qu’il faut réagir à la volonté de la concurrence d’ouvrir les dimanches“, poursuit Myriam Delmée. Elle évoque notamment Lidl, l’autre grande chaîne de magasins discount, qui a annoncé la même chose en mars. “Les négociations viennent seulement de démarrer chez Lidl, il n’y a donc pas d’urgence.”

► Lire aussi | Des magasins Aldi vont s’installer dans les anciens Cora d’Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert

Selon la présidente du SETCa, deux magasins ont déjà fermé leurs portes en Flandre après l’annonce. Il s’agit des Aldi de Eke (Nazareth) et de Eine (Audenarde) en Flandre orientale. Entretemps, il y aurait au moins dix magasins fermés au nord du pays, selon Lindsey Verhaeghe du BBTK-SETCa. En Wallonie, il n’y aurait pas encore de fermeture à ce stade mais d’autres actions spontanées sont à prévoir dans les prochaines heures, selon Myriam Delmée.

“Dans un marché de la distribution en pleine mutation, où les attentes des consommateurs évoluent également, Aldi construit ainsi un avenir durable pour ses clients et veille sur l’emploi de ses collaborateurs“, a réagi Aldi dans un communiqué écrit.

Aucun calendrier concret n’a encore été avancé.



Belga – Photo : Belga Image