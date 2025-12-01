Air China débarque à Brussels Airport, avec des vols vers Pékin et Chengdu

Des vols quotidiens sont prévus entre Brussels Airport et Pékin dès le 29 mars.

Air China, la compagnie aérienne nationale chinoise, proposera des vols directs entre Brussels Airport et les villes de Pékin et Chengdu à partir de la fin mars prochaine, annonce lundi l’aéroport de Zaventem. Cette dernière destination est une nouveauté dans le réseau asiatique, tandis qu’une liaison vers la capitale de la Chine est déjà assurée par Hainan Airlines.

Jusqu’ici, la ville de Chengdu était desservie uniquement par des vols cargo depuis Brussels Airport. Capitale du Sichuan, elle est réputée pour sa gastronomie, ses paysages et son centre de recherche des pandas géants, situe l’aéroport bruxellois.

Les vols vers Pékin débuteront le 24 mars avec cinq fréquences hebdomadaires avant de passer, dès le 29 mars, à une liaison quotidienne. Chengdu sera, elle, accessible trois fois par semaine à partir du 26 mars.

Air China est la 3e compagnie aérienne chinoise à débarquer à Zaventem, après Hainan Airlines (et ses vols vers Pékin, Shenzhen, Chongqing et Shanghai) et Juneyao Air (qui dessert également Shanghai). Six destinations chinoises seront donc bientôt reliées à Brussels Airport, si on y ajoute Hong Kong (vol opéré par Cathay Pacific).

Belga – Photo : Unsplash/Kaiyu Wu