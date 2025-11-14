Passer la navigation
2,2 millions : le nombre de passagers à Brussels Airport en hausse de 6% en octobre

Brussels Airport a accueilli 2,2 millions de passagers en octobre, une hausse de 6% par rapport au même mois de l’année précédente. Le volume de fret a lui progressé de 25% à 81.000 tonnes, indique vendredi l’aéroport dans un communiqué.

La hausse du nombre de passagers est principalement due aux vacances d’automne, qui ont attiré 1,2 million de voyageurs. La croissance a en outre été limitée par la grève du 14 octobre qui a entraîné l’annulation de tous les vols passagers au départ et de la moitié des vols à l’arrivée, relève l’aéroport.

Le total des volumes de fret a lui augmenté de 25% en octobre par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 80.638 tonnes. Les volumes de fret aérien ont progressé de 24%, atteignant 66.954 tonnes.
Dans le segment des vols full cargo, la hausse est de 7%. Le fret à bord des vols passagers a augmenté de 53%, grâce à la forte croissance des vols long-courriers au cours des douze derniers mois. Les services express enregistrent une progression de 24,4%, tandis que les volumes transportés par camion augmentent de 28,1%.

En octobre, le nombre de mouvements de vols a augmenté de 3% par rapport à la même période de l’année précédente. Les vols passagers ont progressé de 3,3%, tandis que le nombre de vols cargo a diminué de 1%.
En octobre 2025, il y avait en moyenne 151 passagers par vol, soit 3% de plus qu’en octobre 2024, indique encore l’aéroport.

Belga

