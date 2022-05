Agressions homophobes suite à la Belgian pride : y a-t-il plus ou moins d’agressions et de messages de haine ?

Lucas, 13 ans, s’est fait agresser avec sa famille après la Belgian pride.

Depuis la Belgian pride, des messages, des témoignages font état d’agressions homophobes. Lucas, 13, a été agressé alors qu’il rentrait de la Belgian pride. Il explique: “En revenant on s’est fait agressés par des jeunes hommes. Ils nous ont lancés des bouteilles, insultés. Ils m’ont arraché mon drapeau et ils ont commencé à le frotter dans mon cou pour me brûler”.

Agressions et messages de haine sont-ils plus plus courant suite à la pride ? Difficile à dire d’autant que cette année, 120.000 personnes ont participé à la Pride, soit beaucoup plus qu’en 2019. Le parquet de Bruxelles a recueilli quelques plaintes, la coupole d’associations LGBTQIA+ RainbowHouse en a reçu quatre. Mais la RainbowHouse considère que ce chiffre est largement sous-estimé. “La communauté LGBTQIA+ a normalisé les actes de violences soit physiques soit verbales. C’est tellement courant que les personnes n’ont pas cet automatisme de signaler”, explique Ines Dantas Ramlho, chargée de l’accueil social à la RainbowHouse.

La RainbowHouse invite toutes victimes à lui signaler les agressions. Notons que trois suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’agression de Lucas.

Un reportage de Thomas Dufrane, Marjorie Fellinger, Loïc Rey