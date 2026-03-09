Agression d’un député québécois dans le centre de Bruxelles : un suspect placé sous mandat d’arrêt

Un suspect de vol avec violence a été placé sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’agression d’un député québécois commise le 17 février dans le centre de Bruxelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Les faits se sont produits alors que la victime circulait près d’une rue commerçante du centre-ville. Un individu lui aurait d’abord demandé l’heure, avant de la retrouver peu après en compagnie de deux complices. Le député aurait ensuite été plaqué au sol et aspergé de gaz lacrymogène au visage, tandis que sa montre lui a été arrachée du poignet.

Le parquet a été avisé après les faits et a saisi un juge d’instruction.

Le 4 mars, cinq inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, en patrouille dans le centre de la capitale, ont aperçu deux hommes au comportement jugé suspect. Selon le parquet, les deux individus observaient avec insistance les montres et les chaînes des passants.

Les policiers ont décidé de les suivre et ont reconnu l’un d’eux comme étant un des suspects de l’agression du 17 février. Les deux hommes ont été interpellés: l’un pour vol, l’autre pour port de gaz lacrymogène. Ils ont ensuite été privés de liberté et mis à la disposition du parquet.

L’un des suspects a été présenté à un juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat d’arrêt. Il a été inculpé du chef de vol avec violences ou menaces, en bande, la nuit, avec arme, avec substance inhibitive et avec véhicule pour assurer la fuite, comme auteur ou coauteur.

Il comparaît lundi devant la chambre du conseil, qui doit statuer sur son maintien en détention préventive. L’enquête se poursuit concernant les autres suspects.

