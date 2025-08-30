Passer la navigation
Agression au couteau signalée rue Lesbroussart à Ixelles, un blessé grave

Une agression au couteau signalée vendredi soir à Ixelles a fait un blessé grave, a indiqué Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Vers 19h30, les services de police ont été appelés à l’angle de la rue Lesbroussart et de la rue Gachard pour un blessé. “À notre arrivée, les secours étaient déjà présents“, a précisé la porte-parole. Le blessé a été transporté dans un état critique vers l’hôpital.

Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore connues. Une zone de sécurité a été mise en place et une enquête est en cours.

Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, a confirmé qu’une ambulance et un SMUR avaient été dépêchés sur place vers 19h30 et qu’un blessé avait été évacué. Aucune autre information n’a été communiquée à ce stade sur l’origine des faits ni sur l’identité de la victime.

Belga

30 août 2025 - 12h10
Modifié le 30 août 2025 - 12h10
 

