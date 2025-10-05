Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Agressée près de la gare du Midi, une femme est blessée à la tête et à la main

Une femme a été blessée samedi après-midi à la suite d’une agression survenue sur l’Esplanade de l’Europe, à proximité de la gare du Midi à Saint-Gilles, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les services de secours ont été appelés vers 15h20 pour une personne blessée à la tête. Selon les premières informations, la victime présentait également une blessure à la main, probablement causée par un coup de couteau.

Une équipe du PIT (Paramedical intervention team) a été dépêchée sur place. La victime a reçu les premiers soins avant d’être évacuée vers l’hôpital.

Les circonstances exactes de l’agression ne sont pas encore connues à ce stade.

Belga – Photo : Google Street View

Lire aussi :

Partager l'article

05 octobre 2025 - 11h48
Modifié le 05 octobre 2025 - 11h48
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales