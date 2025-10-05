Agressée près de la gare du Midi, une femme est blessée à la tête et à la main

Une femme a été blessée samedi après-midi à la suite d’une agression survenue sur l’Esplanade de l’Europe, à proximité de la gare du Midi à Saint-Gilles, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les services de secours ont été appelés vers 15h20 pour une personne blessée à la tête. Selon les premières informations, la victime présentait également une blessure à la main, probablement causée par un coup de couteau.

Une équipe du PIT (Paramedical intervention team) a été dépêchée sur place. La victime a reçu les premiers soins avant d’être évacuée vers l’hôpital.

Les circonstances exactes de l’agression ne sont pas encore connues à ce stade.

