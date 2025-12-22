AG Insurance ouvre son campus aux étudiants pour le blocus de fin d’année

En collaboration avec Brik, l’assureur ouvre ses bureaux modernes aux jeunes à la recherche d’un environnement calme, confortable et propice à la concentration.

Bonne nouvelle pour les étudiants bruxellois en pleine période de blocus : AG Insurance met son Campus AG à disposition comme lieu d’étude jusqu’à la fin janvier.

Chaque jour, jusqu’à 30 étudiants peuvent y réserver une place pour étudier, seuls ou en groupe. Café, thé, chocolat chaud et eau sont proposés gratuitement, afin de favoriser un cadre de travail agréable. Atout principal : le Campus AG accueille également les étudiants en soirée, un avantage rare à Bruxelles où de nombreux espaces d’étude ferment en fin d’après-midi.

Cette initiative répond à un besoin croissant : de plus en plus d’étudiants préfèrent étudier ensemble, hors de chez eux, pour rester motivés et limiter les distractions. “Soutenir les jeunes et les étudiants qui seront les professionnels de demain est dans notre ADN”, explique Jan Heyvaert, Chief HR & Sustainability Officer chez AG. “Avec le Campus AG, nous créons une Great Place to Grow & Study.”

Situés rue du Pont Neuf 17 à Bruxelles, les bureaux sont ouverts en semaine de 17h à 21h jusqu’au 30 janvier, et pendant les vacances de 9h à 21h.

Rédaction – Image d’illustration