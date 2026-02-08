Affaissement de voirie à Molenbeek : une voiture partiellement engloutie, deux habitations évacuées à titre préventif

Un affaissement de voirie s’est produit dimanche dans la rue Vandenboogaerde, à Molenbeek-Saint-Jean. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus sur place, en collaboration avec Vivaqua, Sibelga et la police de la zone Bruxelles-Ouest. Selon les premiers éléments, la cause probable est liée à un écoulement d’eau.

Deux habitations ont été évacuées à titre préventif dimanche à la suite de l’affaissement de voirie survenu dans la rue Vandenboogaerde, à Molenbeek-Saint-Jean, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. L’alimentation en eau a été coupée et, par mesure de précaution, l’alimentation en gaz des deux habitations évacuées sera déconnectée de la conduite générale et fermée. Un contrôle est en cours afin de détecter une éventuelle formation de poche de gaz. Aucun blessé n’est à déplorer. Les occupants ont été hébergés par leur famille.

Vivaqua et Sibelga poursuivent le suivi de la situation aux côtés des pompiers de Bruxelles et de la police de la zone Bruxelles-Ouest. La rue Vandenboogaerde reste fermée à la circulation, le temps d’évaluer la stabilité de la voirie et de déterminer les interventions nécessaires.

Plus tôt dans la journée, une partie de la chaussée s’est affaissée, vraisemblablement en raison d’un écoulement d’eau. Une voiture stationnée a été partiellement engloutie par l’affaissement de la chaussée. Le véhicule concerné sera enlevé par un service de dépannage privé.

Belga