Affaire Michel De Herde : l’analyse des risques psychosociaux dans l’administration révèle ses premiers résultats

A la suite des accusations de harcèlement de l’ancien échevin schaerbeekois Michel De Herde, un rapport avait été démandé pour analyser les risques psychosociaux pour les services Budget, Finances et Enseignement de l’administration communale de Schaerbeek. Il s’agit des compétences de l’ancien échevin. L’analyse avait été demandée en juillet 2022, soit bien avant l’inculpation de Michel De Herde pour viol sur mineur et détention d’images pédopornographiques. L’échevin avait alors été visé par une plainte pour attentat à la pudeur de l’échevine Sihame Haddioui.

Selon le rapport, “au niveau des relations interpersonnelles et particulièrement de la confrontation à des comportements inadaptés, il ressort que 32,10% des répondants considèrent avoir été confrontés directement à des comportements inadéquats. Parallèlement, 13,6% des répondants déclarent avoir constaté de tels types de comportements sans pour autant en avoir été directement la cible. Par ailleurs, quatre répondants indiquent avoir été confrontés à des propos et des comportements déplacés de l’autorité politique sous la forme de gestes “tactiles” et de propositions déplacées (…) Ce rapport confirme donc une situation très difficile dans ces services, qui est interpellante et qui démontre d’un mal-être parmi les travailleuses et les travailleurs, auquel une réponse forte doit être apportée.”

Précision importante, le nom de l’ancien échevin n’est jamais directement cité.

“Nous avons conscience de la gravité des faits relatés. Des personnes ont souffert et souffrent encore au sein des services“, indique la bourgmestre dans un communiqué. “Nous allons maintenant faire nôtres ces recommandations afin de pouvoir apporter des solutions concrètes aux travailleuses et travailleurs de la commune.”

