“Affaire Conclue” : l’antiquaire Alexandra Morel ouvre deux magasins à Bruxelles

Bien connue des téléspectateurs de l’émission “Affaire conclue“, l’antiquaire française Alexandra Morel ouvre prochainement deux magasins dans la capitale.

Si la Ville de Bruxelles compte environ 120 antiquaires, brocanteurs et marchands d’art, les quartiers des Marolles et du Sablon vont prochainement connaître une nouvelle commerçante : l’antiquaire française Alexandra Morel ouvre deux magasins, nous annonce-t-elle en exclusivité dans l’émission “En Immersion“, consacrée cette semaine au milieu des antiquaires, brocanteurs et chineurs.

Les deux boutiques seront respectivement situées au numéro 70 de la rue Blaes (Marolles), et rue Ernest Allard (Sablon).

“J’arrive ce vendredi, avec trois camions de marchandises. C’est un projet que j’avais depuis un bout de temps, de venir m’installer en Belgique. Je me suis associée avec un ami, qui a une grande galerie Rue Blaes“, nous explique Alexandra Morel. “Cela fait une quinzaine d’années que je viens régulièrement à Bruxelles avec mon grand frère. Et c’est vrai que pour les antiquités, et le marché de l’art, c’est un endroit qui est incontournable aujourd’hui. Il y a toujours eu un très gros marché, une très grosse demande. Vu que j’achète beaucoup, c’était vraiment un gros projet pour moi, mais j’attendais de trouver les bons endroits.“

L’antiquaire avait déjà participé à plusieurs événements à Bruxelles dernièrement, notamment le Sablon Design Market.

Interrogé dans le cadre de la même émission, l’antiquaire bruxellois Stéphane Vanhandenhoven, lui aussi acheteur de l’émission, réagit avec humour en soulignant que le nouveau magasin sera situé “en face de celui de Julien Cohen, et surtout à ma droite. Donc on va faire un trio infernal“.

