Action symbolique place de la Bourse en opposition à la politique sociale du gouvernement

“C’est un rendez-vous essentiel pour le monde associatif”, explique Nicolas Descamps, responsable communication d’ATD Quart Monde, association qui lutte contre la misère et la pauvreté. “C’est un moment où on donne la parole aux personnes en situation de pauvreté, à qui on ne donne jamais la parole pendant l’année.”

RVI a choisi de mettre en lumière les mesures antisociales du gouvernement fédéral et leurs impacts sur les personnes en situation de pauvreté. “L’impact est très concret. Certaines associations ont dû laisser partir des personnes. Cela veut dire moins de force, moins d’accompagnement de qualité.”

Des personnes en situation de pauvreté et des travailleurs de terrain ont pris la parole et ont témoigné de l’impact des décisions politiques sur leur vie et leur engagement.

“J’ai l’impression que l’on parle de punir, mais pas d’aider. Derrière les chiffres et les lois, il y a des vies” a témoigné une participante à l’action.

Nicolas Descamps alertait sur la situation de la lutte contre la pauvreté. “Il y a plusieurs dizaines d’années, on avait l’impression qu’on allait vers un progrès social”, souligne le responsable. “Depuis quelques années, on a vraiment l’impression de ramer à contre-courant, contre des nouvelles mesures qui attaquent les plus pauvres.”

Les organisateurs avaient installé sur la place de la Bourse une centaine de cactus posés sur des chaises dorées. “Les cactus représentent l’Arizona, des politiques sociales arides, qui piquent”, explique Nicolas Descamps. “Ces cactus sont sur des chaises dorées, qui représentent la place que tout citoyen et citoyenne devrait avoir en société pour avoir un rôle à jouer. Cette place est malheureusement prise par ces politiques sociales dures.”

Un flashmob imaginé avec des personnes en situation de pauvreté a ponctué l’action, qui se clôturera par une parade aux lanternes à travers le centre-ville, rendant symboliquement visibles les inégalités sociales ainsi que les personnes qui les subissent.

Belga