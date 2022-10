Accord sur le budget fédéral 2023 : des mesures d’aide pour les ménages et les entreprises

Fumée blanche au gouvernement fédéral. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé ce mardi midi le bouclage de l’accord sur le budget 2023. Cet accord est tombé juste à temps pour la déclaration de politique générale du Premier Ministre qui a eu lieu à 14h15 à la Chambre.

Il aura fallu plus de 24h à nos ministres fédéraux pour venir à bout de cet accord, après y avoir déjà consacré tout le week-end. Il faut dire que ces discussions prennent place dans un contexte particulièrement compliqué. Une bonne partie du débat de ces derniers jours a porté sur l’énergie et l’aide aux ménages et aux entreprises.

Il a finalement été décidé de prolonger les aides pour les ménages face à la crise, au moins jusqu’au printemps.

Cela signifie la prolongation du soutien de 196 euros pour le gaz et l’électricité jusqu’à la fin mars, mais aussi la réduction à 6% de la TVA sur le gaz et l’électricité, la réduction des droits d’accises sur l’essence et le diesel et l’extension du tarif social et du chèque mazout. Autre mesure pour le volet énergétique : un chèque de 250 euros sera accordé à ceux qui se chauffent aux pellets.

Des mesures de soutien sont également prévues pour les entreprises, notamment une réduction des cotisations patronales.

► À lire aussi | Crise énergétique : le parlement bruxellois adopte un dispositif limitant l’indexation des loyers

Des recettes pour compenser les dépenses

Toutes ces mesures vont coûter de l’argent, on parle d’un budget d’1,5 milliard d’euros rien que pour les mesures d’aide aux ménages face à la crise énergétique. De nouvelles recettes ont donc dû être trouvées pour assumer ces dépenses.

L’un des gros points du débat portait sur la taxe sur les surprofits de l’énergie. Elle serait finalement actée jusqu’en juin. Une taxe temporaire sur les multinationales et une taxation des cigarettes électroniques font aussi partie de l’accord. Plusieurs médias annoncent en outre la fin de l’avantage fiscal sur les secondes résidences.

Enfin, autre point qui faisait débat : la réduction du salaire des élus. Les ministres fédéraux renonceront à 8 % de leur salaire, comme l’avait proposé Alexander De Croo la semaine dernière.

Des discussions tendues

Si un accord a finalement été trouvée, c’est au terme d’âpres discussions. L’ambiance était décrite par plusieurs participants comme “tendue”.

Des tensions entre le PS et les libéraux ont émaillé la soirée et la nuit. À un point tel que le ton serait monté entre le Premier ministre libéral Alexander De Croo et le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Le média flamand rapporte qu’il a fallu du temps pour que les choses se calment.

► À lire aussi | La Région bruxelloise a bouclé son budget pour 2023 : les mesures présentées ce mercredi

V.d.T. – Photo : Belga