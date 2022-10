La réduction du salaire des parlementaires sera étudiée en Conférence des Présidents d’assemblées

Alexander De Croo a partagé une note traitant du salaire des ministres hier matin au sein du gouvernement. Dans un contexte d’augmentation du coût de la vie, le Premier ministre propose de réduire le salaire des ministres et députés de 8%.

C’est dans le contexte de la crise énergétique et climatique que l’idée de la sobriété politique a été lancée. En plein conclave budgétaire, la note de travail a été soumise aux partenaires de gouvernement fédéral.

Réduire les salaires des ministres et parlementaires de 8% est une proposition qui serait applicable à partir de 2023. La recette attendue alors s’élèverait à 456.000 euros. L’objectif ? Réduire l’impact de l’indexation. Pour rappel, le salaire actuel d’Alexander De Croo et de ses ministres s’élève à 250 489 euros bruts.

Les budgets des dotations aux partis politiques pourraient être gelés depuis septembre 2022, pour une recette attendue en 2023 de près de 2 millions d’euros. Il est aussi suggéré de poursuivre les efforts approuvés par les institutions bénéficiant d’une dotation.

Par la suite, Alexander De Croo lançait un appel aux entités régionales et communautaires, aux partis politiques, exécutifs et parlements du pays, d’entamer une réflexion et de prendre des mesures similaires. “Accord de principe”, communique Rudi Vervoort pour le gouvernement bruxellois. Même chose pour le gouvernement wallon d’Elio di Rupo.

Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois, nous communique qu’il mettra le point à l’ordre du jour de la Conférence des présidents d’assemblées dont il prend la présidence dans 1 mois. Il dit vouloir harmoniser les positions de toutes les assemblées.

Les partis politiques réagissent à la proposition d’Alexander De Croo

“Insuffisant” pour le PTB. Le parti de Raoul Hedebouw demande via un communiqué une réduction de moitié du salaire des ministres et députés. Il rappelle qu’une proposition de loi visant à réduire de moitié les subventions et les indemnités des partis a déjà été déposée par le PTB.

Georges Gilkinet, vice-Premier Écolo, proposait un effort plus important au journal Le Soir en doublant ce que propose le Premier ministre. Soit une réduction de 16%.

Sur Twitter, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, ne suit pas la même direction : “au-delà d’une réduction symbolique et sans réel impact des salaires des ministres, le MR veut surtout que l’on réduise le poids de l’État avec moins de mandataires et de structures et que l’on diminue la fiscalité comme avec un index défiscalisé.”

Un débat qui se poursuit pendant le conclave budgétaire en cours. Le gouvernement souhaiterait parvenir à un accord pour ce mardi 11 octobre, date à laquelle le Premier ministre est attendu à la Chambre pour prononcer son discours de politique générale.

Anaïs Corbin avec Belga – Photo : Belga / Thierry Roge