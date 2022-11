Le succès des SUV : la faute de la pub ?

Ce lundi, Fabrice Grosfilley reçoit dans “Le Duel” de +d’Actu Tristan Roberti, député bruxellois (Écolo), président de la commission de l’Environnement et de l’Énergie au parlement régional et Gabriel Goffoy, directeur de la communication de la FEBIAC pour débattre de la publicité en lien avec les énergies fossiles.

Écolo/Groen veut déposer une proposition de loi qui vise à ouvrir le débat à la Chambre sur l’impact climaticide de la publicité. Les partis verts veulent interdire les pubs sur les énergies fossiles.

Une étude de l’université de Liège et répercutée dans le journal le Soir stipule qu’en 2005, 6% du parc automobile en Belgique était des SUV contre 50% en 2021. Pour le chercheur liégeois, la publicité a suggéré au consommateur qu’un SUV était mieux qu’une voiture classique.

Pour Gabriel Goffoy, directeur de communication de la FEBIAC (Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle), il y a une certaine appétence pour le véhicule SUV chez le consommateur. “86% des SUV vendus en Belgique sont des véhicules de petite taille. Les gens apprécient l’assise plus haute, mais indépendamment de la forme de la carrosserie, ce qui nous intéresse, c’est d’avoir un moteur propre qui ne pollue pas. Certains de nos membres font de la pub pour ce type de véhicule, mais ceux que je rencontre sont souvent des véhicules plug-in hybrides ou hybrides.“

Tristan Roberti (Écolo) explique que la publicité a une incidence sur le comportement des consommateurs. “Sinon elle n’existerait pas” dit-il. “La Belgique a pris des engagements climatiques importants. Les pouvoirs publics encouragent les citoyens à eux-mêmes s’inscrire dans cette transition énergétique et climatique. On constate qu’il y a 3 – 4 messages par jour qui incitent les citoyens à s’inscrire dans la transition écologique et plusieurs centaines de messages qui les encouragent à consommer à travers la publicité. Si vous circulez en rue et que vous prenez le tram, vous avez des centaines de stimulis par jour qui vous incitent à consommer. Il y a une question de cohérence et c’est ça le fondement de notre proposition de loi.”

■ Anaïs Corbin / Un débat modéré par Fabrice Grosfilley