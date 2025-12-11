Accidents de la route : les secours arrivent en moyenne en 10 minutes à Bruxelles

Les services de secours sont arrivés en moins de 12 minutes dans un accident de la route sur deux, révèle une étude publiée jeudi par l’institut Vias. D’importantes disparités persistent toutefois selon la densité de population, les Régions et les arrondissements.

Le temps d’intervention médian est de 11 minutes et 42 secondes. Dans 95% des cas, les secours arrivent en moins de 26 minutes et 49 secondes sur les lieux. Ce délai s’est amélioré d’environ deux minutes 30 entre 2021 et 2024.

Bruxelles reste la région la plus rapide, avec un temps médian légèrement supérieur à 10 minutes, devant la Flandre (11 minutes 30 secondes).

La Wallonie affiche les délais les plus longs, avec une médiane de 12 minutes 40 secondes, en raison notamment de sa configuration plus rurale et de l’éloignement des postes de secours.

Si les zones urbaines du Hainaut, de Liège et de Namur affichent des délais proches de la médiane flamande, les délais sont nettement plus élevés au sud du sillon Sambre et Meuse.

Hannut, en province de Liège, enregistre par exemple le meilleur temps médian d’intervention, avec 8 minutes 19 secondes, tandis que Habay, en province de Luxembourg, affiche le délai le plus long (16 minutes 26 secondes).

À l’échelle nationale, c’est la commune flamande de Rhode-Saint-Genèse, en périphérie bruxelloise, qui présente le délai le plus élevé, à 17 minutes.

L’étude confirme par ailleurs que les zones les moins densément peuplées sont nettement désavantagées: la médiane y est 60% plus longue que dans les zones urbaines. Les délais sont aussi légèrement supérieurs la nuit que le jour: la médiane nocturne s’élève à 12’30”, contre 11’42” en journée.

Pour l’institut Vias, la rapidité d’intervention est déterminante pour la survie des victimes, notamment en cas d’hémorragie grave, la majorité des décès survenant dans les 30 premières minutes.

