Accident mortel impliquant un véhicule policier à Ixelles : le conducteur inculpé

Lundi, vers 7h00, un véhicule de police, transportant trois membres de la police fédérale, avait percuté un piéton, qui est décédé sur place, avenue de la Couronne, à Ixelles. Les policiers étaient chargés d’une “mission de protection”, a indiqué le ministère public.

► Reportage| Une personne décède dans un accident impliquant un véhicule de police à Ixelles

Dans son communiqué, le parquet précise que la victime était un homme, âgé de 33 ans.

“Le conducteur du véhicule de police a été privé de liberté après l’accident et a été auditionné par le Comité P. Les deux passagers ont également été auditionnés par le Comité P, sans privation de liberté”, a déclaré le parquet. “Le conducteur a été entendu par le juge d’instruction. Il l’a inculpé du chef d’homicide involontaire avec circonstance aggravante de décès résultant d’un accident de la circulation. Il a été libéré sous conditions”, a ajouté le ministère public.

Le conducteur du véhicule est un homme de 35 ans. “Il a subi un test d’haleine et un test salivaire qui se sont révélés négatifs”, a précisé le parquet. Les trois membres de la police ont tous trois été légèrement blessés lors de l’accident.

Le ministère public ajoute que quatre véhicules ont été endommagés dans cet accident et que l’enquête se poursuit.

Belga