Accident mortel à Uccle : le chauffeur du camion n’avait peut-être pas remarqué la victime

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme décédé mardi à Uccle aurait marché très près du camion qui l’a percuté, ce qui aurait empêché le conducteur de le remarquer, a indiqué mercredi la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier.

L’accident s’est produit vers 14h45 à l’intersection de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Legrand. La victime, un homme né en 1941, traversait la rue lorsqu’elle a été heurtée. Malgré l’intervention rapide des secours, elle est décédée sur place.

Le conducteur du camion a été soumis à un test d’alcoolémie et à un test salivaire, tous deux négatifs. Le parquet a requis un expert en circulation, un médecin légiste et le laboratoire de la police judiciaire fédérale afin d’éclaircir les circonstances précises de l’accident.

Belga