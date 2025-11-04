Un camion percute mortellement un piéton à Uccle

L’accident s’est produit ce mardi aux alentours de 14h45, au niveau de l’arrêt de tram Bascule.

Un camion a mortellement percuté un piéton d’une soixantaine d’années à l’angle de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Legrand. Selon les Pompiers de Bruxelles, un SMUR de la clinique Sainte-Elisabeth, une ambulance et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur place. Une tente a été installée sur le site de l’accident pour sécuriser la zone. La police a confirmé à la DH que la victime est décédée.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas été précisées.

Rédaction – Google Street View