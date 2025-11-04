Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un camion percute mortellement un piéton à Uccle

L’accident s’est produit ce mardi aux alentours de 14h45, au niveau de l’arrêt de tram Bascule.

Un camion a mortellement percuté un piéton d’une soixantaine d’années à l’angle de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Legrand. Selon les Pompiers de Bruxelles, un SMUR de la clinique Sainte-Elisabeth, une ambulance et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur place. Une tente a été installée sur le site de l’accident pour sécuriser la zone. La police a confirmé à la DH que la victime est décédée.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas été précisées.

Rédaction – Google Street View

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales