Accident de la route à Anderlecht: un motard a été percuté par une voiture

Un motard a été blessé dimanche midi lors d’un accident de la route survenu à Anderlecht, ont indiqué les pompiers.

L’accident s’est produit vers 14h10 au carrefour de la rue Adolphe Willemyns et de l’avenue Maria Groeninckx-De May.

Pour une raison encore indéterminée, une voiture y a percuté le motard qui est tombé au sol.

La victime, consciente, a été emmenée aux urgences, ont précisé les services de secours.

Belga – Photo : Belga Image

19 octobre 2025 - 17h14
Modifié le 19 octobre 2025 - 17h14
 

