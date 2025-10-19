Accident de la route à Anderlecht: un motard a été percuté par une voiture
Un motard a été blessé dimanche midi lors d’un accident de la route survenu à Anderlecht, ont indiqué les pompiers.
L’accident s’est produit vers 14h10 au carrefour de la rue Adolphe Willemyns et de l’avenue Maria Groeninckx-De May.
Pour une raison encore indéterminée, une voiture y a percuté le motard qui est tombé au sol.
La victime, consciente, a été emmenée aux urgences, ont précisé les services de secours.
Belga – Photo : Belga Image