Accident à Schaerbeek : une voiture sur le flanc, un blessé emmené à l’hôpital

Une personne a été blessée jeudi matin dans un accident de circulation survenu rue du Tilleul, à Schaerbeek, a indiqué vendredi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les secours ont été appelés vers 09h50 pour un véhicule qui s’était retrouvé sur le côté. Aucune personne n’était coincée dans l’habitacle, selon les pompiers.

Un blessé a été transporté à l’hôpital sous escorte du Smur. Son état de santé n’a pas été précisé. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues à ce stade.

Belga