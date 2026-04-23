Accès aux services publics : rassemblement contre le tout-numérique à Ixelles

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies jeudi matin devant la maison communale d’Ixelles, à l’appel de Lire et Écrire Bruxelles, pour réclamer un accès plus humain aux services publics. Les participants ont demandé le maintien de guichets, d’un contact téléphonique et de solutions de traduction afin que l’ensemble de la population puisse accéder plus facilement aux informations officielles.

Le rassemblement était organisé place Fernand Cocq à partir de 10h00, dans le cadre d’une mobilisation contre le “tout-numérique” par Lire & Écrire Bruxelles, centre régional pour le développement de l’alphabétisation et de l’apprentissage du français pour adultes.

“Nous voulons du respect, nous voulons des guichets“, ont scandé les manifestants. Selon Daniel Flinker, coordinateur chez Lire et Écrire, l’ordonnance “Bruxelles Numérique” n’est pas respectée de manière systématique dans plusieurs communes bruxelloises. Il a dénoncé des démarches qui restent accessibles uniquement en ligne, ou qui imposent encore, dans les faits, un passage par internet, par courriel ou par des bornes numériques.

L’association a notamment pointé des inscriptions communales, comme celles liées aux écoles, aux crèches ou aux plaines de vacances, qui se font parfois uniquement en ligne, avec une priorité selon l’ordre d’arrivée. Pour les organisateurs, ce fonctionnement pénalise les familles les plus fragiles face à la numérisation. Ils ont aussi cité des services accessibles sur rendez-vous, alors que ce rendez-vous ne peut pas toujours être pris au guichet.

En parallèle, le Centre Alpha Ixelles de Lire et Écrire Bruxelles a organisé sur place l’événement “Libertés en lutte”, avec fresque collective, témoignages, créations narratives et expressions artistiques engagées. Plusieurs associations étaient annoncées en soutien, dont la Ligue des Droits Humains, ATD Quart Monde, le PAC, les Équipes populaires, le Ciré et Inter-Environnement.

Une délégation a été reçue par le collège pour discuter des revendications formulées sur le parvis de la maison communale.

Belga/Photo : Anais Corbin