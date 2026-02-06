Au plus haut depuis 2021 : le taux de chômage à Bruxelles reste à 15,4%

Le taux de chômage à Bruxelles s’élevait à 15,4% en janvier, soit une légère augmentation (0,81%) par rapport à la même période l’année passée, a indiqué vendredi l’office régional de l’emploi Actiris. Le taux s’était également fixé à 15,4% en décembre. Le niveau n’avait plus été aussi élevé depuis août 2021.

Le taux de chômage est le pourcentage des personnes faisant partie de la population active âgée de moins de 65 ans qui sont au chômage.

Durant le mois de janvier, l’office régional a noté 11.604 entrées dans le chômage pour 9.796 sorties. Le nombre de chercheurs d’emploi a augmenté de 1,9% pour atteindre au total 98.458 inscrits fin janvier, ce qui constitue une augmentation de 7,3% par rapport à janvier 2025.

Sur l’ensemble des chercheurs d’emploi, 20.846 personnes (21,2%) sont inscrites au CPAS. Il s’agit là d’une augmentation de 22,4% sur base annuelle, précise Actiris. Il note également que le nombre de chercheurs d’emploi depuis moins d’un an a augmenté de 5,7%, les chercheurs d’emploi depuis un à deux ans de 8,3% et ceux de longue durée de 8,4%.

Actiris estime que la limitation des allocations de chômage dans le temps entraînera une “rupture statistique majeure”. Les chiffres de l’Office national de l’emploi (Onem) baisseront mécaniquement dans un premier temps pour des raisons administratives, sans lien direct avec l’évolution réelle du marché du travail, selon Actiris. Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) augmentera temporairement, car les personnes arrivant en fin de droit resteront inscrites sous d’autres statuts (que demandeurs inoccupés indemnisés) pour garantir leur accompagnement. À moyen terme, une partie d’entre elles ne renouvellera plus son inscription, ce qui provoquera ensuite une baisse structurelle des DEI, note encore Actiris.

