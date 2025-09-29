À politique inchangée, la dette de la FWB aura gonflé de moitié d’ici quatre ans

À politique constante, la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait augmenter de moitié d’ici 2029, portant ainsi la dette de l’entité à 150 % de ses recettes, a averti lundi l’Agence de la dette de la FWB.

En déficit chronique depuis des années, la Fédération Wallonie-Bruxelles a accumulé une lourde dette. Fin 2025, celle-ci s’établira à 14,25 milliards d’euros, soit 105 % de ses recettes, selon des chiffres présentés lundi en commission du Budget du parlement de la FWB.

À politique échangée, cette dette atteindra même 21,6 milliards d’euros, soit 150 % des recettes de la Fédération, selon les projections de l’Agence de la dette, un organe qui relève de l’administration de la FWB.

Selon ses estimations, la charge d’intérêts supportée doublera également sur la même période. Cette année, les intérêts payés par l’entité se chiffreront à 294 millions d’euros, soit 2,2 % des recettes de la FWB. D’ici quatre ans, ils pèseront 4,2 % des recettes.

