À Forest, l’ancienne bourgmestre Mariam El Hamidine (ex-Ecolo) rejoint les Engagés

L’ancienne bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine a annoncé jeudi rejoindre les Engagés, formation actuellement dans l’opposition dans cette commune bruxelloise.

Elue en octobre 2024 sur la liste locale Ecolo-Groen où elle figurait en dernière place, Mme El Hamidine avait quitté son parti peu après les élections. Elle siégeait depuis lors comme indépendante.

“J’ai pris le temps de la réflexion pendant un an. J’ai pu observer pendant ce temps la manière de travailler de Stéphaine Peycker (le chef de file local des Engagés, ndlr) et j’ai été séduite par sa bienveillance”, a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse au siège des Engagés, à Bruxelles.

Entrée en politique en 2012, Mme El Hamidine a exercé plusieurs mandats d’échevine à Forest sous la bannière écologiste, avant de devenir bourgmestre en 2022 après la démission de Stéphane Roberti pour raisons de santé.

Figurant en 37e et dernière position sur la liste Ecolo-Groen lors des dernières élections communales, l’ancienne bourgmestre avait été directement élue grâce à ses 619 voix de préférence. L’arrivée de Mme El Hamidine apporte un 3e siège à l’opposition engagée à Forest, dirigée aujourd’hui par une coalition entre socialistes, écologistes et PTB.

En octobre 2024, les Engagés forestois avaient attiré 1.788 voix, soit 7,5% des suffrages, en retrait de 7,4 points par rapport à 2018.

Malgré son poids électoral bien supérieur à Stéphane Peycker (312 voix de préférence à peine en 2024, ndlr), Mme El Hamidine n’ambitionne pas de devenir la nouvelle cheffe de file des Engagés à Forest.

“Cela en étonnera beaucoup sans doute, mais ce n’est pas une question qui s’est posée. Il n’y a eu aucune demande en ce sens (de la part de Mme El Hamidine)”, a assuré Yvan Verougstraete, le président des Engagés, présent lui aussi lors de la conférence de presse.

Avec l’arrivée de cette recrue expérimentée, les Engagés entendent poursuivre leur “redéploiement politique au long cours” dans la capitale, a indiqué Victor Wiard, le président de la fédération bruxelloise des Engagés. “Et on espère que ce ne sera pas la dernière…”.

