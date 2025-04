La préformation au métier de policier n’a pas produit les résultats espérés à Bruxelles

Les chiffres de l’Académie régionale de police de Bruxelles démontrent que le taux de réussite des formations de base d’inspecteur de police, pour les candidats ayant bénéficié d’un accompagnement du Centre d’Orientation au Recrutement de Brusafe (COR), ne dépasse pas 1%. C’est du moins ce qu’il ressort d’une réponse du ministre-président Rudi Vervoort à une question posée par la députée MR Aline Godfrin, en commission des Affaires Intérieures du Parlement bruxellois.

Celle-ci a interrogé M. Vervoort sur le bilan de la politique régionale en matière de recrutement de nouveaux policiers et des formations données pour permettre aux candidats de réussir leurs examens d’entrée soit comme agent, soit comme inspecteur.

Des modules de préformation afin de permettre aux candidats motivés de réussir leurs examens d’entrée à la police ont été dispensés non pas par l’administration régionale Brusafe mais par deux ASBL (le CEFIG et Syntra Bizz). Les résultats étaient à ce point mauvais que cette politique a été purement et simplement abandonnée.

Le gouvernement bruxellois sortant avait décidé que Brusafe et l’ensemble de ses missions seraient intégrées au sein de safe.brussels, par le biais d’une ordonnance modificative du 16 mai 2024. Ce texte n’inclut plus directement l’orientation et le recrutement. La préformation qui, dans la pratique, était sous-traitée aux deux asbl précitées, n’a plus été maintenue en raison notamment du bilan “finalement assez pauvre” du dispositif, a concédé Rudi Vervoort.

Les résultats des préformations n’étaient guère meilleurs en matière de recrutement pour les pompiers. Des 161 personnes ayant bénéficié d’un accompagnement pour le certificat d’aptitude fédéral destiné aux pompiers, seuls 21 ont réussi, dont 4 femmes à peine.

Pour Aline Godfrin, l’échec du choix politique posé par le gouvernement sortant se solde par “cinq années perdues alors qu’il est urgent de recruter davantage de policiers bruxellois qui connaissent les quartiers”.

Belga