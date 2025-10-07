Plus de quarante interpellations lors d’une opération policière anti-drogue à Bruxelles

L’opération policière a été menée vendredi 3 octobre dans les six zones de police de la capitale, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.

Bilan : 46 arrestations judiciaires, 52 PV liés à la drogue, 68 pour détention d’armes et 121 transactions immédiates ont été enregistrées. Les personnes interpellées ont fait l’objet de sanctions allant de la transaction pénale au mandat d’arrêt, selon la gravité des faits.

Les forces de l’ordre ont dressé 18 procès-verbaux pour conduite sous influence d’alcool et 13 pour conduite sous influence de stupéfiants. “Derrière chaque accident se cache une histoire humaine. Les victimes et leurs familles méritent une justice qui les place au centre et qui agit avec fermeté pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent plus”, a expliqué Julien Moinil, procureur du Roi.

Il a salué une action “nécessaire”, dans un contexte qu’on connaît, marqué par plusieurs fusillades à Bruxelles. Celui-ci a remercié les six zones de police impliquées, ainsi que la police fédérale pour leur mobilisation.

“Les faits survenus ce week-end démontrent une fois de plus la nécessité de poursuivre ce type d’actions”, a déclaré Julien Moinil, procureur du Roi de Bruxelles, faisant allusion à un incident de tir à Saint-Gilles et à des coups de feu tirés boulevard du Midi, survenus le week-end dernier, juste après l’opération. “Je remercie les services de police des six zones et la police fédérale pour leur engagement continu dans ce combat commun.”

Rédaction avec Belga