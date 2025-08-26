Passer la navigation
À Auderghem, un vaste projet pour le site de Carrefour

Le site du Carrefour du boulevard du Souverain pourrait être démoli pour laisser place à un projet mixte de 97.000 m².

Il comprendra 394 logements, 26.000 m² de commerces, 9.700 m² de bureaux, 3.300 m² d’équipements collectifs, un parc de 2,4 ha, une place publique de 5.000 m² et plus de 1.000 places de parking, avec des liaisons piétonnes et cyclables.

L’enquête publique aura lieu du 6 septembre au 5 octobre 2025, avec un dossier consultable en ligne et au service Urbanisme d’Auderghem. Une réunion pour les habitants est prévue le 1er septembre, et Redevco présentera le projet lors d’une exposition les 26-28 août.

La commune réserve son avis avant la commission de concertation du 16 octobre, en attendant de recueillir les réactions des riverains.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Nicolas Scheenaerts et Manu Carpiaux

26 août 2025 - 18h13
Modifié le 26 août 2025 - 18h13
 

