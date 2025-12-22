À Anderlecht, un terrain de foot citoyen pour défendre le marais Biestebroeck

À Anderlecht, les riverains s’engagent pour protéger le marais Biestebroeck.

Le 18 janvier, ils inaugureront le FC Biestebroeck, un terrain de football construit en palettes de bois rue Vanderbruggen. Objectif : sensibiliser le public à la préservation de cet espace naturel non protégé.

Installé sur un parking abandonné, le terrain veut attirer familles et enfants tout en alertant sur les dépôts sauvages et les projets immobiliers menaçant le marais. “Ce sont les habitants qui font la différence “, explique Manu, membre de l’Alliance du marais Biestebroeck à nos confrères de La Capitale.

Une « crade party », (journée de nettoyage) et des activités ouvertes à tous sont prévues le 14 janvier, avant l’inauguration officielle.

Rédaction