910 nouveaux arbres plantés cet hiver le long des routes bruxelloises

Des arbres ont été plantés, ainsi que des arbustres et des plantes le long des voiries régionales de Bruxelles, notamment pour accroître la perméabilité des sols et d’améliorer la gestion des eaux de ruissellement.

Bruxelles Mobilité a planté 910 arbres, 25.000 arbustes et 50.000 plantes vivaces supplémentaires le long des routes cet hiver, rapporte mardi l’organisme dans un communiqué. Les nouveaux arbres s’ajoutent aux 36.500 spécimens bordant déjà les voies régionales.

Quelque 4.100 m² ont par ailleurs été verdurisés, notamment le long des pistes cyclables de l’Allée Verte et de l’avenue de la Renaissance, ainsi que route de Lennik, dans le but d’accroître la perméabilité des sols et d’améliorer la gestion des eaux de ruissellement. Une vingtaine d’espèces nouvelles, dont des espèces à fleurs mellifères et odorantes, ont aussi été introduites pour augmenter la biodiversité, explique Bruxelles Mobilité.

“Nous analysons tous les endroits que nous pouvons végétaliser”

De plus, 2.600 m² de parterres ont été regarnis ou améliorés par des entreprises de travail adapté. Plantes vivaces et bulbeuses, arbustes et graminées ont ainsi été plantés dans les squares Jules de Trooz et Jamblinne de Meux, sur la dalle du Parlement Européen et le long du boulevard de la Woluwe, au niveau des Monuments Lebeau et San Martin.

“Bruxelles Mobilité continue de travailler sur la diversité de ses espaces verts (pré-fleuris, zones écologiques) et privilégie les plantes vivaces plutôt que les plantes annuelles“, souligne l’organisme. “Nous utilisons également les copeaux de bois venant de la taille des arbres de nos voiries comme paillage pour assurer la protection des sols, cela représente pour l’instant environ 700 m³ de broyat circularisé“, précise Florence Henry de Generet de la cellule plantations.

“La nature est primordiale à la fois pour améliorer la qualité de vie des Bruxellois et rendre notre région plus résiliente au dérèglement climatique“, a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt (Groen). “Nous analysons systématiquement tous les endroits que nous pouvons végétaliser, car chaque arbre, chaque plante, compte.“

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli.

Avec Belga – Photo : BX1