600 jours sans gouvernement : le Parlement bruxellois continue à travailler, soutient Bertin Mampaka

Le Parlement bruxellois continue à travailler même pendant la période d’affaires courantes dans laquelle se trouve la Région-capitale. C’est le message qu’a tenu à faire passer jeudi le président de l’assemblée bruxelloise, Bertin Mampaka (MR), à l’occasion des vœux de Nouvel an et de la présentation à la presse du rapport d’activité parlementaire.

En raison de la durée du blocage du processus de la formation d’un gouvernement de plein exercice, M. Mampaka a décidé de ne plus parler de période “sans gouvernement” mais “d’affaires courantes”. La conférence, au cours de laquelle le rapport d’activité de la session 2024-2025 a été officiellement présenté, était organisée par le Bureau de l’assemblée, mais le PS, Les Engagés, Ecolo, l’Open Vld et la N-VA s’étaient fait excuser.

M. Mampaka, a déclaré, en se basant sur les chiffres du rapport d’activité, que le Parlement bruxellois continuait à fonctionner malgré les temps difficiles. Au cours de la dernière année parlementaire, le Parlement a tenu 37 séances plénières. Au cours de celles-ci, 112 propositions et projets ont été déposés – 90 en Wallonie et 79 au Parlement flamand -; 39 propositions et projets d’ordonnances ont été adoptés.

Le nombre de résolutions, plus nombreuses que lorsqu’il y a une majorité politique aux commandes de la Région, n’a pas été précisé. Pas de trace non plus de la durée des séances très fréquemment rallongées depuis le 24 juin 2024 en raison de très fréquentes et longues demandes de modification de l’ordre du jour liées à des relations parfois délétères entre formations politiques.

Belga