55 véhicules et 342.000 euros saisis lors d’une opération policière à Bruxelles

Les contrôles effectués dans les six zones de police bruxelloises, en collaboration avec la police fédérale, ont permis de saisir 55 véhicules de luxe, 342.057 euros, et 9.200 dollars. En outre, dix établissements commerciaux ont été mis sous scellés judiciaires.

“Le parquet de Bruxelles met fortement l’accent sur la saisie des avoirs et patrimoines criminels”, a affirmé le ministère public dans un communiqué.

“Plus de 300 policiers ont été mobilisés, issus des zones de police locales et de la police fédérale, avec le renfort de partenaires des douanes et de l’Office des Étrangers.”

Belga – Photo : Parquet de Bruxelles